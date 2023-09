Inizia la scuola, il vescovo Seccia: “Sia un anno di crescita umana”

SALENTO- La campanella sta per suonare. Il ritorno tra i banchi di scuola è previsto il prossimo 14 settembre, anche se alcuni istituti hanno preferito anticipare i tempi. Ma nonostante questo, come ogni anno, è bene fermarsi a riflettere su ciò che sarà facendolo magari con il consueto messaggio del Vescovo Michele Seccia che augura a tutti un buon inizio anno scolastico.

“Spero sia per tutti -dice- un anno di crescita non solo culturale ma anche umana, nella speranza che sia più sereno di quelli che ci hanno preceduto.

In questo auspicio voglio fare mio un appello che Papa Francesco ha recentemente rivolto a tutti:

rendere la scuola un’oasi di serenità, un luogo accogliente e attento a tutti particolarmente ai più

fragili, perchè, come ricorda don Lorenzo Milani: nella scuola

“nessuno è negato”, nessuno può essere lasciato da parte. Mi piace pensare alla scuola come una vera palestra di vita, dove la cultura, le competenze, le

relazioni con i docenti e tra compagni, tutto, aiuti a costruire da subito un futuro più sostenibile e

accogliente. L’emergenza educativa “urla” alle

nostre orecchie ogni giorno e non possiamo ignorarlo. Per questo aggiungo a questo mio augurio di

inizio anno anche un appello alle famiglie perché siano accanto alla scuola e concorrano con la

scuola, ciascuno con la propria e insostituibile responsabilità, alla vera crescita delle persone e delle

donne, degli uomini, delle professioni di domani.

Come Chiesa -conclude Mons Michele Seccia- saremo sempre accanto alla Scuola perché ne riconosciamo la fondamentale presenza

per la sua azione di crescita culturale, sociale e umana a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla

scuola secondaria di secondo grado.”

messaggio anno scolastico 23-24