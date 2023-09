Inaugurato a Ostuni lo sportello Fenailp a sostegno di imprese e persone

OSTUNI – Inaugurato a Ostuni il nuovo Sportello per Servizi alle Imprese e alle Persone. Questo nuovo spazio, nato grazie alla collaborazione con il Patronato Epaca, si prefigge di fornire una vasta gamma di servizi dedicati alle persone e di supporto alle fragilità. “Siamo certi che saremo in grado di offrire un punto di riferimento fisico alle nostre aziende e ai professionisti della Fenailp”, ha commentato Cosimo Lubes, Presidente Provinciale della Fenailp, nel suo discorso inaugurale.

Il Dott. Vito Barnaba, che si occuperà della direzione dello Sportelllo, ha evidenziato che, grazie alla collaborazione con Epaca, rappresentata dal Direttore Provinciale, il dott. Angelo Carluccio, e dai consulenti medici e legali, il Dott. Giovanni Campana e l’Avv. Simonetta Galizia, sarà possibile offrire a tutti i cittadini servizi di altissima qualità in campo previdenziale, assistenziale e di tutela dalle conseguenze di infortuni e malattie professionali.

L’Ufficio sarà aperto al pubblico tutte le mattine e i pomeriggi. L’obiettivo è farlo diventare un punto di riferimento essenziale per chi necessita di supporto e consulenza in queste delicate questioni.

La collaborazione tra Fenailp e Epaca rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un ambiente in cui le persone e le imprese possono accedere a servizi di qualità e ottenere il sostegno necessario per affrontare le sfide legate alla fragilità e alle questioni previdenziali. La presenza del Dott. Vito Barnaba in questo progetto sottolinea l’impegno nel servire la comunità locale e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.