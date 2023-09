MATINO – Cade da un’impalcatura alta 4 metri e arriva in ospedale in gravi condizioni. L’episodio in mattinata a Matino, all’interno di un cantiere edile. Il malcapitato è un uomo di 70 anni, attualmente ricoverato in Rianimazione nell’ospedale di Casarano.

I carabinieri hanno raggiunto il cantiere dove sarebbe avvenuto l’incidente insieme agli ispettori dello Spesal, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.