Parcheggi disabili, disagi al Via del Mare

LECCE- Mai come quest’anno, al Via del Mare si registra praticamente il tutto esaurito. E nonostante la grande soddisfazione giallorossa, qualche disagio purtroppo sembra essere inevitabile, specie alla luce dei nuovi accordi sui posti auto. Come successo in occasione di Lecce-Salernitana. A scriverci a dilloatelerama è stato un tifoso disabile, accreditato alla Tribuna Est: erano circa le 19.00 quando si è recato allo stadio, ma nonostante fosse munito di CUDE (ossia il Contrassegno Unificato Disabili Europeo), non gli è stato possibile parcheggiare negli stalli appositi della tribunale Est. Era infatti già tutto esaurito e gli agenti della Polizia Locale lo hanno invitato a parcheggiare, dove desiderasse, ma nel piazzale antistante la tribunale Centrale. Quindi, pur avendo problemi a deambulare, il tifoso non ha potuto parcheggiare davanti alle porte della tribuna Est.

Ricordiamo infatti che da quest’anno piazzale Rozzi (dietro la Tribuna Est) è ad accesso libero, ma fino ad esaurimento posti. E al momento gli stalli sono 650 di cui 63 destinati ai veicoli con pass Cude. Inoltre nel nuovo accordo tra Comune e Us Lecce, viene confermata l’organizzazione del parcheggio di piazzale Adamo (dietro la Tribuna Centrale), riservato ai possessori di pass Cude e ai possessori di pass rilasciato dall’Us Lecce, insieme ai posti auto riservati alle forze dell’ordine.

Alla luce di tutto questo, specie nella tribuna est, i disagi sembrano quindi inevitabili. Ma come comunica il Comandante Donato Zacheo, ad oggi non ci sono accrediti speciali che consentano di avere anche un parcheggio riservato ad hoc. Di conseguenza, se gli stalli si esauriscono purtroppo bisogna cercare altrove. Da qui, il consiglio, per evitare futuri disagi, di recarsi allo stadio un pochino prima del solito. Ma comunque il problema resta: a tal proposito bisognerebbe valutare di aumentare i posti riservati ai disabili