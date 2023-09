Incendio di sterpaglie: fumo sulla strada provinciale

SALENTO – Un incendio di sterpaglie si è sprigionato nelle scorse ore lungo la provinciale Lecce-Novoli, nei pressi di Villa Convento. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento di tramontana, si sono propagate rapidamente ed il fumo ha invaso la sede stradale, causando non pochi problemi e rallentamenti alla circolazione. Sul posto, allertati dagli automobilisti, sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Lecce ed i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Per agevolare le operazioni di spegnimento delle fiamme, la provinciale è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. La situazione è ritornata alla normalità dopo la messe in sicurezza dell’intera area interessata dalle fiamme.