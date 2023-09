Incendi in tutta la provincia: pineta e macchia mediterranea bruciano a Castellaneta

CASTELLANETA E GROTTAGLIE – Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto. Da questa mattina diversi incendi sono divampati in varie zone della provincia. Il più esteso nell’agro di Castellaneta in zona Gaudella dove bruciano pineta e macchia mediterranea. Impegnati sul posto tre squadre dei vigili del fuoco insieme ai volontari. Un altro rogo invece sulla strada che collega Taranto a Grottaglie all’altezza della stazione di Monteiasi dove è stato necessario deviare il traffico per questioni di sicurezza. L’ultimo infine nelle campagna di Pulsano dove si è verificato un incendio di sterpaglia.