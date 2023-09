La Virtus Francavilla ricomincia in casa col Picerno. Le probabili formazioni

FRANCAVILLA FONTANA – Ci siamo. Si ricomincia. Ottavo campionato di serie C consecutivo per la Virtus Francavilla del patron Antonio Magrì che ha regalato alla città il professionismo del calcio alimentando negli anni la fiamma della passione per i colori biancazzurri.

La Virtus Francavilla si presenta ai nasti di partenza rinnovata, con tanti voli nuovi guidati da un allenatore nuovo, Alberto Villa, che ha voglia di ben figurare.

Si ricomincia in casa, alla Nuova Arreda Arena, avversario di turno il Picerno.

Il tecnico biancazzurro potrebbe mandare in campo col 3-5-2 Forte in porta, Accardi, Gavazzi e Monteagudo in difesa, a centrocampo Carella, Risolo, Fornito, Di Marco e Nicoli; in attacco la coppia Artistico e Polidori.

Mister Longo dovrebbe rispondere con un 4-4-2 semplice ma efficace schierando Summa tra i pali; Pagliai, Biasol, Gilli e Novella in difesa; De Cristofaro, De Ciancio, Ciko e Graziani in mezzo al campo con Albadoro e Murano in avanti.

Fischio di inizio ore 20.45, arbitra Sacchi di Macerata.

PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Risolo, Fornito, Di Marco, Nicoli; Artistico, Polidori. Allenatore: Villa.

AZ PICERNO (4-4-2): Summa; Pagliai, Biasol, Gilli, Novella; De Cristofaro, De Ciancio, Ciko, Graziani; Albadoro, Murano. Allenatore: Longo.