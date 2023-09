La Puglia e il Salento non sono “cari”. Parola di Sindaco!

MESAGNE – La Puglia ed il Salento – ormai non è un mistero per nessuno – sono stati oggetto di una aggressione mediatica a mezzo social ed organi di informazione improntata su un presunto aumento indiscriminato dei prezzi, a partire dalle località turistiche e dalle città più importanti.

Ovviamente, come spesso accade in questi casi, vengono messe in campo tesi contrapposte, con chi accusa e chi si difende, smentendo voci denigratorie che hanno un solo obiettivo: creare un danno alla crescita turistica delle nostre bellissime località.

Ed allora quale migliore occasione per mettere in campo personaggi autorevoli disposti a metterci la faccia per tutelare la nostra terra?

Nelle scorse settimane lo ha fatto in maniera molto efficace il consigliere regionale Paolo Pagliaro, portando una testimonianza diretta di come il Salento non sia diventato improvvisamente inaccessibile dal punto di vista economico.

Questa volta, invece, è il sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli a scendere in campo con due messaggi forti e credibili. Il primo – per nulla scontato – di aver scelto di trascorrere i pochi giorni di riposo estivo nel Salento ed il secondo legato ad una prova diretta, con tanto di foto e di scontrino del bar, di come qui da noi si possa continuare a fare colazione a base di caffè e cornetto con poco più di un paio di euro ed anche serviti a tavolino.

Matarrelli fa una disamina attenta ed intelligente della situazione, ribadendo che qualche bar o ristorante caro e da evitare si trova in tutte le regioni d’Italia e la Puglia ovviamente non fa eccezione.

E poi torna sulla sua breve vacanza in cui ha attraversato città e paesi, paesaggi e mari incantevoli, tutti meritevoli di una visita e con una concentrazione di bellezza che è davvero difficile ritrovare altrove.

Parole forti ed efficaci che fanno pensare: e se fossero proprio i sindaci i più efficaci e credibili promoter del nostro Salento?

Mimmo Consales