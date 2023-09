Brindisi – con i Santi Patroni torna la voglia di far festa!

BRINDISI – I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Brindisi hanno vissuto ieri sera il momento principale del ricco programma di eventi ed è stato bello vedere tanta gente sui corsi principali della città e in ogni angolo del centro storico e del lungomare. Le processioni hanno visto tanta affluenza di fedeli sotto lo sguardo vigile dei santi patroni le cui statue sono collocate nel tosello posto al centro dei corsi. Con l’accensione delle luminarie la festa è finalmente entrata nel vivo. Dapprima la processione a mare, poi i discorsi del sindaco e dell’arcivescovo ed infine si è tenuto il suggestivo spettacolo pirotecnico che come al solito ha entusiasmato tutti, complice lo specchio d’acqua del porto interno che ha fatto da cornice ad uno spettacolo di per se già particolarmente bello.

Ma in migliaia hanno preso d’assalto, come al solito, il luna park realizzato in via Spalato, raggiungibile dai corsi principali attraversando via del Mare. Tantissimi ragazzi ed anche tanti genitori che hanno accompagnato i propri figli per usufruire delle giostre dedicate ai più piccoli.

Ma per molti la festa patronale è anche quella contraddistinta dalle solite bancarelle. Quest’anno – come riferito dal Comune – ce ne sono 83 dislocate su corso Garibaldi e con la vendita di merce di vario genere che tanta gente acquista solo per il gusto di poter dire di aver partecipato all’evento.

Insomma, a Brindisi la festa patronale sancisce di fatto la fine dell’estate e dà inizio ad un periodo che non sempre è facile da affrontare. Ecco perché è ancora più bello far festa.

Mimmo Consales