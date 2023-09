LECCE – Il centrocampista del Lecce Giacomo Faticanti è stato convocato in Nazionale Under 20 in occasione delle gare Germania – Italia (7settembre) e Repubblica Ceca – Italia (11 settembre) valevoli per il Torneo Elite.

Il centrocampista giallorosso, che ha scelto il numero 23, è stato convocato per la partita contro la Salernitana dal tecnico Roberto D’Aversa.