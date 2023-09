Caffè alla leccese o alla salentina: la tradizione è servita

SALENTO- Ebbene sì, nonostante il cartello polemico che ha fatto il giro del web, bisogna fermarsi un attimo e far chiarezza. Il caffè in ghiaccio con latte di mandarla si chiama caffè alla salentina. Mentre il caffè semplicemente in ghiaccio, caffè alla leccese.

Due varianti che profumano di tradizione, ma soprattutto di un paternità leccese a 360 gradi, visto che a inventare questa alternativa alla normale tazzina bollette è stato proprio il nonno di Antonio Quarta, amministratore unico di Quarta Caffè.

“Fu proprio mio nonno – ci racconto- che aveva una fabbrica del ghiaccio venduto a peso – ad inventarsi quella straordinaria alchimia tra il caldo aroma di un caffè appena fatto e la frescura di quell’acqua cristallizzata al punto giusto, con l’obiettivo di rendere quel mix tonificante, ma pure dissetante”.