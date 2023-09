Torna a San Foca il Campionato italiano di traina costiera

SAN FOCA- Dopo 4 anni, la marina di san foca torna ad accogliere il campionato italiano di traina costiera per società. Un grande evento a cui parteciperanno ben 12 società provenienti da ogni parte d’Italia. Il mare della marina di Melendugno sarà per tre giorni “campo di battaglia” per gli appassionati a questo sport che si sfideranno a colpi di pesca.

L’evento è organizzato dalla lega navale italiana insieme alla federazione italiana di pesca sportiva e attività subaquee. Il responsabile del comparto Big Games, Dino Benzi, ci ha spiegato in che modo si diventa società campione d’Italia, in questa disciplina…