Taranto, con Fiorani mercato in entrata chiuso 24 ore prima

TARANTO – Due colpi in entrata per il Taranto di Ezio Capuano nel penultimo giorno utile per i trasferimenti.

Con l’arrivo dell’esperto attaccante esterno Francesco Orlando, classe ’96, arrivato dalla Salernitana, e del centrocampista classe 2002 Marco Fiorani, che hanno firmato un accordo per una stagione.

Proprio il giovane centrocampista è stato l’ultimo annuncio in entrata di un mercato ricco e variegato.

Nonostante la sua giovane età, il neo-centrocampista rossoblù vanta già oltre 100 presenze tra i professionisti, ed ha vestito con le maglie di Ravenna, Teramo e Messina.

Ezio Capuano dopo l’arrivo di Orlando ha tre varianti di modulo da poter effettuare, dal classico 3-5-2 al 3-4-1-2 con Bifulco a ridosso delle due punte e il 3-4-3 con Orlando a sinistra e Kanoute o Bifulco sull’altro versante, con Cianci terminale offensivo.

L’appuntamento per vedere all’opera il nuovo Taranto è per domenica alle 20.45 allo Iacovone dove arriverà il Foggia e dal botteghino arriva un sorriso: sono già 4mila i biglietti venduti, dunque i tifosi sono pronti a far sentire la propria voce in questo nuovo inizio carico di entusiasmo.