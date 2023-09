Prisma Taranto, Bonacchi: “Siamo carichi, possiamo far bene in campionato”

TARANTO – Uno dei nuovi palleggiatori della Gioiella Prisma Taranto, il giovane Federico Bonacchi, classe 2004, talento pronto alla consacrazione nel massimo torneo di pallavolo nazionale, ha parlato di questo suo nuovo inizio:

“Sicuramente è una bella emozione, per me è anche una nuova avventura fuori casa, per ora mi sto trovando bene con i compagni e con lo staff. Come emozioni adesso siamo carichi, speriamo bene, e secondo me possiamo fare bene in questo campionato”.

Bonacchi è lombardo, è alla sua prima esperienza fuori casa, e nel Salento ha trovato ben altre temperature e si deve abituare, intanto però spinge sull’acceleratore dell’impegno:

“Fa anche molto caldo e io abituato a Milano dove non ci sono queste temperature, lo sento molto, però stiamo spingendo tanto e stiamo lavorando molto bene”.

Poi si descrive, grinta e impegno al servizio della squadra:

“Sicuramente sia dentro che fuori dal campo mi piace dare tutto. Quando sarò chiamato in causa farò di tutto per dare una mano alla mia squadra; sono molto energico e il pubblico mi stimola”.

Infine parla di Taranto e del suo mare:

“È una città bella, mi piace, mi piace il mare, ed i cittadini ci tengono molto a tutto quello che fanno”.