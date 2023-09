Pd, Festa dell’Unità, Schlein: “Ragione e sentimento la nostra linea guida”

TORRE SUDA – Il Pd celebra la Festa Regionale dell’Unità a Torre Suda, frazione del Comune di Racale. La festa del Partito democratico ha visto la partecipazione di figure nazionali del mondo della politica, del giornalismo, della società. Militanti, parlamentari, europarlamentari, ex ministri, personalità della politica regionale e provinciale, sindacati e studenti. Dulcis in fundo, ospite d’eccezione: la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che ha manifestato la sua felicità di tornare nel Salento, in Puglia, nelle vesti di segretaria nazionale e ha ribadito il suo impegno a sostegno della comunità, per la comunità e contro la “destra peggiore d’Europa”. Non solo, chiede ai giovani di non avere paura del futuro. Sognare un futuro migliore è un diritto e il Pd deve garantirlo. La segretaria sottolinea inoltre che il sentimento di comunità che anima il partito deve crescere sempre di più, “dobbiamo volerci bene”, dice. Con una platea di migliaia di simpatizzanti del centrosinistra si è discusso di diritti civili, giustizia sociale, autonomia differenziata, salario minimo, transizione ecologica. In una sola parola: futuro.