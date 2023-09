Marina e il suo “sì” a sé stessa, all’amore… alla vita!

SALVE – Radiosa, emozionata, bellissima. Con il volto in lacrime Marina ha percorso la navata accompagnata dalle figlie e dai suoi amici e ha raggiunto l’altare, pronunciando il suo sì. Sì alla felicità, alla vita, a sè stessa. Lei è Marina Muscillo, sui social si definisce ballerina per passione e mamma per professione, ha 37 anni, è francese ma di origini salentinissime: i genitori infatti provengono da San Pietro in Lama. La sua storia commovente ha fatto il giro del mondo. Dopo aver scoperto, circa un anno e mezzo fa, di avere un male incurabile, ha comunque deciso di celebrare la vita, sposandosi con sé stessa proprio nella terra dei ricordi. Un tuffo nel passato, un ritorno alle sue origini per onorare tutto quello che la vita le ha regalato e realizzare un desiderio che coltiva sin da quando era una bambina: condividere con la gente che ama di più questo momento, immergendo i piedi nelle acque del Salento, dove con i genitori trascorreva le vacanze estive.

Un gesto simbolico, certamente, ma con un significato molto più profondo. Ed eccola, brillante più che mai circondata dall’affetto delle figlie, dei parenti, degli amici.

Lido Venere di Porto Vecchio ha ospitato la cerimonia organizzata da With Love event planner. Tantissime le aziende e i volontari che hanno voluto dare il loro contributo affinché Marina potesse vivere il suo sogno nel giorno più bello.

Un grande giorno per una grande donna, un dono che porterà con sé per sempre, il ricordo di un momento indimenticabile di condivisione e gioia. Ma il vero grande regalo è quello che Marina ha lasciato a noi: la consapevolezza che il tempo sfugge ed è prezioso e dobbiamo investirne ogni singolo momento per essere felici. E allora grazia Marina, ci hai riempito il cuore di amore… e di vita.