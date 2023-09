Lecce, quattro nuovi colpi per la Primavera

LECCE – Quattro nuovi acquisti per la Primavera del Lecce: si tratta di Breki Baxter, centrocampista centrale islandese classe 2005, a titolo definitivo dall’UMF Selfoss. Mateso Lukoki, esterno offensivo francese classe 2004, a titolo definitivo dall’F.C. Nantes. Adrian Nicolas Helm, attaccante centrale svedese classe 2005, a titolo definitivo dall’F.C. Trollhättan. Aderinsola Abdul Lateef Adewale, esterno difensivo sinistro irlandese classe 2005, tesserato, nell’ultima stagione al Bohemian F.C.

Inoltre i calciatori Alexandru Borbei, Rares Burnete e i Primavera Pascalau e Vulturar, sono stati convocati in Nazionale Under 21 della Romania in occasione della gara Albania – Romania (12/09) valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21.