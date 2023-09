Giuseppe Giovinco, colpo in attacco per Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla ha comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Giovinco, proveniente dal Catania.

L’attaccante torinese, classe 1990, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e vanta oltre 400 presenze in carriera ed ha realizzato 80 gol e 31 assist, indossando le maglie di Carrarese, Viareggio, Pisa, Savona, Tuttocuoio, Catanzaro, Matera, Imolese, Ravenna, Renate e Taranto in C.

Il calciatore è già a disposizione di mister Alberto Villa per la gara contro l’Az Picerno.