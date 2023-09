Frequentazioni pericolose, attività commerciale chiusa per 10 giorni

LECCE – Sulla carta era un normale esercizio di vicinato, in realtà era diventato un luogo dove si riunivano persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, per questo motivo il Questore di Lecce ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni, notificata nella giornata di giovedì dagli agenti della Divisione P.A.S. Il provvedimento di chiusura dell’esercizio sito in via Marinosci, si è reso necessario dopo i numerosi controlli eseguiti dagli agenti delle volanti, che hanno riscontrato la presenza assidua di persone pericolose. Le verifiche, effettuate già a partire dal mese di gennaio, sono partite anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei residenti, che più volte hanno lamentato una situazione di degrado e di compromissione delle condizioni di vivibilità della zona, divenuta critica e non più tollerabile vista la continua presenza di questi soggetti pericolosi. Lo stesso esercizio è risultato peraltro recidivo, poichè già nel 2019 era stato destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza per gli stessi motivi.