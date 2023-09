Brindisi, cresce l’attesa per la sfida di Potenza, 500 i posti disponibili nel settore ospiti

BRINDISI – La preparazione del Brindisi in vista della trasferta di Potenza, in programma domenica 3 Settembre alle ore 20.45, prosegue; ieri sera allenamento congiunto con la squadra Primavera presso il Kick Off di Cavallino.

C’è grande attesa per la prima di campionato, c’è grande curiosità per capire quelle che saranno le scelte di mister Danucci nel reparto avanzato del suo 4-2-3-1 dove Bunino e Moretti si giocheranno una maglia titolare oppure potrebbe anche scegliere per qualche variazioni di modulo impiegando entrambi. Anche se al momento sembra avvantaggiato Moretti a vestire la maglia titolare.

Sembra certo invece l’impiego del portiere under Saio, così come sono apparsi brillanti nella fase precampionato Bizzotto e Cipoletta in difesa, Petrucci e Malaccari a centrocampo e Golfo sulla trequarti, Pi ci sono due certezze di Danucci, due fedelissimi, Gorzelewski e Cancelli che arrivano dalla serie D.

Dunque tanti punti fermi sui quali poggiare le fondamenta della formazione titolare per una nuoa avventura attesa da più di trentanni: il ritorno in serie C.

Infine la società brindisina ha comunicato che sono 500 i posti disponibili per settore ospiti dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza e i biglietti saranno acquistabili esclusivamente on line al costo

di 15€ compresi i diritti di prevendita. E cosa ancora più importante è stato comunicato che il giorno della gara il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, di conseguenza, il Brindisi, ha invitato i tifosi a non recarsi allo stadio “Viviani” senza il titolo di accesso già acquistato.

Sulla sponda del Potenza c’è stato grande entusiasmo alla presentazione della squadra proprio al Viviani, dove sono state messe a tacere tutte le voci che vedevano il bomber Salvatore Caturano come uno dei possibili partenti, invece per lui ecco la fascia da capitano e il rinnovo contrattuale, potrà così continuare ad essere la punta di diamante della formazione potentina dopo i 17 gol in 38 presenze della scorsa stagione.