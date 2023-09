Biotunnel dei rifiuti a fuoco, caschi rossi al lavoro tutta notte

CAVALLINO – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato giovedi pomerigigo all’interno di un capannone adibito alla biostabilzzazione del rifiuto indifferenziato situato a Cavallino in località Guarini. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce con autobotte, autoscala e un automezzo per la protezione delle vie aeree, che hanno lavorato incessantemente dalle 16 di giovedì per domare il fuoco ed evitare che si estendesse alle zone limitrofe. Il capannone, di circa 2500 mq, al suo interno ospita anche 14 biotunnel di cui uno in particolare è stato interessato dalle fiamme. Nella mattinata di venerdì sono iniziate le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause che hanno generato l’incendio.