LECCE-TORRE CHIANCA – Ennesima tragedia della strada: nel tardo pomeriggio, sulla Lecce-Torre Chianca, un uomo ha perso la vita e uno è rimasto ferito.

Viaggiavano entrambi sulla stessa auto, una Smart, quando il conducente, all’altezza della rotatoria per San Ligorio, per cause al vaglio della Polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è ribaltato su un fianco. A perdere la vita è stato proprio l’uomo al volante, deceduto sul colpo per la violenza dell’urto contro il suolo. Soccorso in codice rosso l’amico che viaggiava accanto a lui, sul sedile del passeggero.