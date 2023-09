Al mare con gli amici invece di essere a casa. Torna in carcere 47enne

PORTO CESAREO – Trovato a Porto Cesareo a bere champagne in compagnia di amici in un lido quando invece aveva il permesso di uscire solo per motivi di lavoro come previsto dal regime di semilibertà a cui era sottoposto dal Tribunale di Sorveglianza. Un beneficio che immediatamente è stato revocato e la cui trasgressione ha portato Gianluca Cirfeta, 47 anni di Veglie a finire nuovamente in carcere. A rintracciare l’uomo lontano dalla sua abitazione sono stati i carabinieri di Campi Salentina.