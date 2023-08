Torna a San Foca il Campionato Italiano di Traina Costiera per Società

SAN FOCA – Dopo 4 anni, la marina di San Foca torna ad accogliere il Campionato Italiano di Traina Costiera per Società. Un grande evento a cui parteciperanno ben 12 società provenienti da ogni parte d’Italia. Le acque della marina di Melendugno saranno per tre giorni “campo di battaglia” per gli appassionati di questo sport, che si sfideranno a colpi di pesca.

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana insieme alla Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subaquee.

Per far sì che questa competizione avvenga, si attiva una macchina organizzativa molto articolata che per diversi mesi lavora per la buona riuscita dell’evento.