LECCE – In merito alle due controversie tributarie per l’anno 2015 per il Consorzio di Bonifica Arneo, sono arrivati i due provvedimenti di autotutela della CRESET S.P.A. (concessionaria per la riscossione del Consorzio Arneo) che hanno totalmente annullato i due solleciti di pagamento di 2.638 e 1.937 euro; questo tenuto conto delle favorevoli sentenze di primo grado, che avevano totalmente annullato i suddetti solleciti per mancanza del beneficio diretto. Avverso le allegate sentenze di primo grado il Consorzio di Bonifica Arneo aveva proposto due ricorsi in appello, che ora devono quindi intendersi definiti per cessata materia del contendere.