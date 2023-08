Questa sera il Toro abbraccia i suoi tifosi

NARDO’ – Questa sera dalle ore 20.00 in piazza Salandra a Nardò è in programma la presentazione ufficiale del Nardò Basket. Sfileranno tutti i protagonisti della stagione che sta per cominciare: dirigenti, staff, tecnici e giocatori. Condurrà la serata il giornalista e conduttore televisivo Mino Taveri, brindisino d’origine e grande appassionato di pallacanestro.