Incidente in via Medaglie d’oro, auto si ribalta: due feriti

TARANTO – Ancora un incidente stradale in città. L’ultimo sinistro si è verificato nella tarda serata di martedì 29 agosto, intorno alle 22:15, all’incrocio tra via Abruzzo e via Medaglie D’Oro. Il bilancio è di due feriti, un uomo (in codice giallo) ed una donna (in codice rosso), che viaggiavano a bordo di una Opel scontratasi con una Volkswagen. L’Opel in seguito allo scontro si è ribaltata. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalla vettura che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sul luogo per i rilievi del caso e per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Locale.