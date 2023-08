Continuava a spacciare ai domiciliari, in manette un uomo di Casarano

CASARANO – È stato arrestato a Casarano nel pomeriggio di lunedì scorso dai Carabinieri in flagranza di reato un pregiudicato del luogo. L’uomo seppur agli arresti domiciliari, continuava ad operare la propria condotta illecita.

L’attività preventiva dei Carabinieri di Casarano relativa al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti è stato oggetto di approfondito controllo da parte dei militari operanti, i quali hanno sorpreso e bloccato l’uomo avviando poi una perquisizione presso la sua abitazione.

Dall’esito dell’attività è risultato che l’uomo deteneva all’interno della camera da letto, opportunamente occultati in un armadio, svariate dosi di cocaina pronte per la vendita, per un totale di circa 70 grammi.

I Carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato anche diverse centinaia di euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, oltre ad un bilancino e materiale per il taglio e confezionamento, ovvero tutto l’occorrente per esercitare una vera e propria attività illecita domiciliare.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Lecce.

Alessandro Baffa