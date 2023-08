Tenta di investire Don Antonio Coluccia: paura e spari alla marcia della legalità

RONA- Momenti di paura a Roma, dove un uomo ha tentato di travolgere con lo scooter don Antonio Coluccia. È successo nel pomeriggio in via dell’Archeologia, mentre era in corso una marcia per la legalità con il «prete coraggio», impegnato da 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga.

E’ successo intorno alle 17.00, quando un giovane su uno scooter si è avvicinato al parroco, lo ha riconosciuto e ha accelerato, cercando di travolgerlo. A quel punto la scorta ha fatto scudo e messo in sicurezza il sacerdote, ma uno degli agenti è stato investito e sbalzato per oltre dieci metri. Altri colleghi invece hanno esploso due colpi, uno dei quali ha ferito l’aggressore ad un braccio. Dopo una colluttazione l’uomo è stato fermato e arrestato: si tratta di un bielorusso di 28 anni.

Né l’agente né l’aggressore sono in pericolo di vita.