Taranto, al via la prevendita dei biglietti per il derby col Foggia

TARANTO – Cresce l’attesa a Taranto per la sfida di domenica col Foggia che aprirà la stagione.

Un derby affascinante tra due squadre che stanno vivendo dei momenti particolari.

Da una parte c’è il Taranto di Ezio Capuano che dopo aver sfiorato i playoff nella scorsa stagione si è rinnovato moltissimo e si presenta ai nastri di partenze con un mix di esperienza e con tanti giovani di prospettiva che devono contribuire alla questione minutaggio.

Dall’altra parte c’è il Foggia che dopo aver sfiorato la promozione in serie B ha cambiato la guida tecnica affidandosi a Mirko Cudini. Non si respira ottimismo in casa rossonera, è stata un’estate tribolata e la rosa ha perso pezzi pregiati, ed i più eccellenti sono Petermann e Ogunseye.

È tornato alla base l’esterno Emanuele Salines, sono arrivati gli under Manuel Marzupio che è un difensore, poi i centrocampisti Alessio Rossi, Jacopo Martini e Mattia Fiorini, mancano comunque elementi di esperienza per rendere di nuovo competitiva la squadra.

Intanto la società rossoblù ha aperto la prevendita dei biglietti utili ad assistere al derby che si giocherà domenica 03 settembre alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone.

I prezzi: Curva 13.50, ridotto 9.50; Gradinata 17 euro, ridotto 12,00; Tribuna Laterale 25,00 euro, ridotto 18,00 euro; Tribuna Centrale 55,00 euro, ridotto 35,00 euro.

I bambini fino ai 6 anni di età entrano gratis in tutti i settori. I tagliandi potranno essere acquistati presso i rivenditori VivaTicket.

Manca veramente poco e poi il nuovo Taranto di Capuano si presenterà ai suoi tifosi sperando di partite col piede giusto.