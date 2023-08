Proseguono le ricerche dell’uomo scomparso, sopralluogo nell’abitazione

CARMIANO – Mentre si susseguono gli appelli, e proseguono, serrate, le ricerche, cresce l’apprensione a Carmiano per le sorti di Emanuele Rizzo, il 42enne di cui già dallo scorso mercoledì non si hanno più notizie. L’unico elemento che al momento appare certo è che l’ultima volta in cui è stato visto risalirebbe a qualche ora prima della scomparsa, in una tabaccheria del paese, dove avrebbe acquistato le sigarette. La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente e prosegue nel suo lavoro. Impegnati i vigili del fuoco, la Protezione civile , i Carabinieri e la polizia di Stato.

A denunciare la scomparsa, una zia, insieme ad altri parenti, che si sono presentati in caserma . L’uomo che si è allontanato dalla sua abitazione senza alcun documento, viveva a Carmiano da solo dopo la scomparsa dei genitori e del fratello che aveva perso la vita in seguito all’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio di Arnesano.

L’attenzione è massima , e nelle scorse ore, è stato effettuato un sopralluogo anche all’interno dell’abitazione del 42enne . Con l’ausilio di nuclei specializzati dell’Arma dei Carabinieri, le ricerche sono state estese nei paesi del circondario.