Mercato Lecce, Laudisa a PGR: “attenzione al nome di Okereke”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, ospite fisso via skype, di Piazza Giallorossa parlando di mercato non ha escluso una ciliegina sulla torta, ed ha parlato di David Okereke, esterno d’attacco nigeriano della Cremonese:

“Non ho notizie specifiche, però da Cremona arrivano rimbalzi su Okereke impaziente di cambiare maglia. Okereke prima di affermarsi nello Spezia e prima di andare in Belgio era stato a Cosenza con Trinchera che lo aveva voluto. Quindi attenzione al nome di Okereke, magari non si farà nulla perché la Cremonese chiede tanto ma se dovesse andar via anche Maleh, perché ci sono manovre sicuramente importanti, io non mi stupirei se Okereke da nome chiacchierato diventasse concreto, i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso”.