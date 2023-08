Alla ricerca del “tipo giusto” per combattere la leucemia

MELPIGNANO – A partire dalle 18, a Melpignano, nei pressi del Palazzo marchesale “In Puglia alla ricerca del tipo giusto”, una seconda giornata organizzata , tra gli altri, dall’ADMO, per aiutare una ragazza di 20 anni, proprio di Melpignano, affetta da leucemia.

Solo una persona su 100.000 è “il tipo giusto” per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. Per questo, è importantissimo rispondere all’appello e sottoporsi al prelievo per la tipizzazione e l’iscrizione al registro donatori di midollo osseo e cellule staminali.

E sono tanti gli appelli che si susseguono in queste ore, da Fiorella Mannoia, che lancia il suo proprio da Melpignano ad Alessandra Amoroso che scrive sui suoi social “In questo momento la sezione Admo di Lecce è in grave carenza di donatori di midollo osseo. Da anni conosco personalmente coloro che operano con professionalità e dedizione in questa realtà e sostengo il loro lavoro, indispensabile per chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo. Se avete tra i 18 e i 35 anni e vivete a lecce e provincia , un vostro gesto di altruismo potrebbe essere fondamentale per la vita di altre persone”.