“Nina dei Lupi”, nel cast il giovanissimo attore leccese Pietro De Leo

SALENTO- C’è anche un giovanissimo attore salentino nel cast di “Nina dei Lupi”, il nuovo fantasy-thriller di Antonio Pisu che sarà presentato alla Biennale di Venezia il prossimo 30 agosto.

Si tratta di Pietro De Leo, 12 anni, e con tanta grinta da vendere. Leccese, occhi chiari, una cascata di riccioli biondi ed un sorriso dolcissimo, si innamora della recitazione sin da piccolissimo e a soli 5 anni inizia a studiare cinema.

Nel frattempo ha maturato esperienze nel settore pubblicitario ed ha interpretato Kim Rossi Stuart bambino in una serie Amazon. Ora invece, in “Nina dei Lupi”, Pietro si misura per la prima volta con il cinema e con attori del calibro di Sergio Rubini, Cesare Bocci e Davide Silvestri. Nella pellicola interpreta uno dei migliori amici di Nina (Sara Ciocca), eroina che si trova a vivere in un mondo post post-apocalittico, devastato da una tempesta solare che rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica. Un mondo in cui la civiltà è scomparsa e solo i più forti sopravvivono.