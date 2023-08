Nardò Basket, parte oggi la campagna abbonamenti: “La storia è adesso”

Parte oggi la vendita degli abbonamenti del Nardò Basket per assistere alle 16 partite interne del prossimo campionato di serie A di basket.

Ci sarà tempo fino al 23 settembre e sarà possibile acquistare gli abbonamenti Online sulla piattaforma VivaTicket, oppure in sede in via Volta n. 5 a Nardò, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

A tal proposito la società neretina ha lanciato un video di presentazione molto suggestivo nato sullo slogan “la storia è adesso”.

I prezzi sono accessibili. La Tribuna A costa 180 euro, ridotto 90 euro, per la Tribuna B invece si spendono 150 euro e 75 ridotto; in Gradinata il costo è di 130 euro ed il ridotto 60 euro.

Per gli ex abbonati la Tribuna A costa 130 euro, ridotto 60 euro, per la Tribuna B invece si spendono 115 euro e 50 ridotto; in Gradinata il costo è di 100 euro ed il ridotto 40 euro.

Mercoledì sera ci sarà la presentazione ufficiale del Nardò Basket alla città, l’evento si terrà dalle ore 20.00 in Piazza Salandra.