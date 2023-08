Il dolce saluto della Mannoia al Salento. IL VIDEO

SALENTO – Prima di salutare il Salento, Fiorella Mannoia si gode il dolce simbolo di questo territorio: il pasticciotto. E lo fa sapere ai suoi followers attraverso i social. Nel video che la ritrae, la maestra concertatrice dell’ultima edizione della Notte della Taranta commenta «La Taranta ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, ci siamo divertiti tutti come matti, siamo stanchi morti ma felici». E continua «Prima di lasciare il Salento, l’ultimo pasticciotto me lo mangio. Ma qui non credo che si aprano polemiche perché il pasticciotto è leccese, per cui è salentino», riferendosi alla diatriba tra “arancino o arancina” innescata in seguito ai suoi due concerti in Sicilia.

Un dolce saluto a questa terra dalla quale va via felice, prima di imbarcarsi su un aereo con una pilota “Fimmina”.

Il video: