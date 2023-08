Coppa Italia: il Casarano batte il Gallipoli 2 a 0

CASARANO – Nel turno preliminare di Coppa Italia il Casarano, di fronte a circa 1500 spettatori, vince con il Gallipoli per 2 a 0 grazie ad una doppietta siglata da Raijkovic.

Un gol per tempo e la squadra di Laterza passa il turno e adesso incontrerà il Nardò di Ragno in un altro affascinante derby tra due squadre costruite per vincere. Ottime indicazioni per il Casarano che sembra già in forma campionato.

il tabellino: Casarano (4-2-3-1): Pucci; Giannini, Guastamacchia, Vona, Parisi; Cerutti (38’st Ramos), Thiandoum; Versienti (18’st Munoz), Citro (32’st Gambino), Falcone (9’st Djonai); Raijkovic. A disposizione: Lauretti, Ajeti, Celli, Perdicchia, Pedalino. Allenatore: Laterza Gallipoli (4-4-2): Passaseo; Marocco (38’st Spinelli), Quarta (18’st Piscopiello), Bianco, Fruci; Benvenga, Montagnolo (18’st Negro), Trinchera, Iurato (39’st Lanciano); Scialpi, Tommasone (18’st Nestola). A disposizione: De Donno, Sanso, Pezzuto, De Luca. Marcatori: 8’ – 6 st Raijkovic Recupero 1’pst , 4’st Angoli: 3-4 Ammoniti: Fruci