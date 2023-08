Sport e solidarietà: tutti in campo nel ricordo di Pierandrea

FRIGOLE – A Frigole una domenica mattina di sport e Solidarietà nel ricordo di Pierandrea Longo, giovane tutto sorriso di Strudà spirato a soli 18 anni a causa di una malattia rara.

Nella marina leccese nelle scorse ore è andata in scena la seconda edizione di “Sorrisi in movimento -estate”, appuntamento sportivo la cui raccolta fondi sarà devoluta ai giovani in cura per complesse patologie negli ospedali di Pisa e Forlì, con un’attenzione particolare che quest’anno l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” (fondata dai genitori del giovane) ha voluto riservare ai ragazzi residenti nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

Pierandrea rivive nella speranza di chi contro le malattie rare può ancora lottare e difendersi.