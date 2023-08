“L’erba infestante trasforma la strada in una riserva naturale”

LECCE- SAN CATALDO – “Non solo crepe, buche, pavimentazioni deteriorate e ripristini non effettuati a regola d’arte sono disseminati in tutta la città, mettendo a rischio sia la sicurezza dei conducenti che la durata dei nostri veicoli, ma anche la presenza dell’erba infestante che cresce a bordo strada e/o addirittura anche sotto le barriere New Jersey è diventata una costante”.

A parlare è il coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia, che interviene in articolare sulla Lecce-San Cataldo, definendola con ironia amara una “riserva naturale” in balia dell’erba infestante.

“Dopo le sfilate e i sopralluoghi che si sono susseguiti a seguito dell’incendio del 25 luglio scorso, dopo i due eventi pubblicizzati come se fossero i Woodstock nostrani, dopo gli incontri con i residenti e villeggianti, dopo i messaggi d’amore e vicinanza alla marina, possibile che nessuno di questi amministratori abbia percorso la strada comunale San Cataldo-Lecce? – scrive Capoccia –