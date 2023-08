Si schianta con l’auto contro il palo della luce, grave un uomo di 44 anni

MONTERONI – Si schianta con la propria auto contro un palo della pubblica illuminazione, rimanendo incastrato tra le lamiere. L’incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la provinciale che collega Monteroni a Copertino ed ha visto coinvolto un 44enne ora ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce. Tutte da accertare la dinamica che ha causato il violento schianto. A prestare i primi soccorsi allo sfortunato automobilista sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche tempestivamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e successivamente una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto ad estrarre il 44enne rimasto incastrato tra le lamiere contorte del mezzo. Poi, il trasporto in codice rosso nel nosocomio leccese, dove è stato preso in cura dal personale medico, che al momento non ha ancora sciolto la prognosi.