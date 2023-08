San Cataldo, “zona archeologica in preda ad abbandono e bivacco”

SAN CATALDO – Sporcizia e abbandono nell’area archeologica di San Cataldo: è la denuncia che una telespettatrice affida al nostro sportello “Dilloatelerama”. “È inaccettabile che preziose testimonanze storiche come i resti del Molo di Adriano – ci scrive – siano alla mercè di chiunque, ed esposti al bivacco.

Questa è una zona archeologica che, come tale, dovrebbe essere protetta e tutelta e invece è completamente trascurata e sommersa dai rifiuti.

Anche questa antica fontana – continua la telespettatrice – se venisse recuperata o perlomeno restaurata, potrebbe contribuire a valorizzare la zona e renderla – come dovrebbe essere – un polo di attrazione turistica”.

