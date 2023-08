Primavera 1 – Coppitelli: “Vogliamo ripeterci, orgogliosi di quanto fatto”

LECCE – Federico Coppitelli, il mister della Primavera 1 del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della nuova stagione dei campioni d’Italia. Per la prima di campionato i baby giallorossi incontreranno il quotato Verona. Il mister romano sa bene che la sua squadra deve continuare a fare bene: “Siamo orgogliosi di aver portato uno scudetto qui, di aver portato dei ragazzi in prima squadra e sul tetto d’Italia, qualcosa nella storia e nella memoria di tutti. Abbiamo delle aspettative differenti rispetto alla passata stagione perché abbiamo lo scudetto sul petto. Lo scorso anno non eravamo considerati una squadra di prima fascia, quest’anno gli avversari ci aspetteranno in modo diverso”.

Poi, presenta il match in programma domani: “Affrontiamo una squadra che è alla prima gara e come noi ancora è un cantiere. Sappiamo che per esperienza ha costruito i suoi campionati sulla capacità di fare i punti in casa. Anche lo scorso anno fu una gara combattuta e agonisticamente importante. Ci aspettiamo una gara difficile, noi ci stiamo conoscendo e stiamo crescendo con questo nuovo gruppo”.