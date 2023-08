PRIMAVERA 1 – Coppitelli ne convoca 24 per il Verona

LECCE – Questo l’elenco dei 24 calciatori convocati da mister Federico Coppitelli per Hellas Verona-Lecce, 1ª giornata di andata del campionato Primavera 1 TIM in programma domenica 27 agosto 2023 alle ore

11:00 presso il Sinergy Stadium di Verona, in diretta su Sportitalia.



PORTIERI

30. Herceg Lovro (2005)

1. Lampinen-Skaug Simo (2005)

12. Leone Riccardo (2005)



MARCATORI

4. Addo Veron (2005)

21. Davis Sammi (2005)

5. Pascalau Razvan B. (2004)

23. Zivanovic Luca (2005)



ESTERNI DIFENSIVI

3. Casalongue Octavio (2005)

38. Dell’Acqua Mario (2005)

14. Munoz Pol (2004)



CENTROCAMPISTI CENTRALI

22. Borgo Alessandro (2005)

8. Vulturar Catalin (2004)



CENTROCAMPISTI INTERNI

15. Gromek Wiktor (2005)

18. Gueye Matar (2005)

7. McJannet Ed (2004)

29. Minerva Francesco (2005)

6. Samek Daniel (2004)



ESTERNI OFFENSIVI

17. Agrimi Matteo (2005)

24. Daka Dario (2004)

71. Johnson Baylin (2005)



ATTACCANTI CENTRALI

11. Bruhn Marco (2004)

77. Jemo Bosco (2004)

99. Kodor Jeson (2006)

28. Perricci Gabriele (2006).