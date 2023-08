Nardò Basket: “Tu vuò fà l’americano”

NARDÒ – Mancavano solo gli americani Russ Smith e Wayne Stewart a coach Gennaro Di Carlo che adesso ha il gruppo completo a disposizione.

Il Nardò Basket continua la preparazione a Lecce al Pala San Giuseppe da Copertino.

Wayne Stewart è arrivato per primo nei giorni scorsi, poi è toccato a Russ Smith aprire la porta delle nuova sede per la prima volta e sul suo profilo Instagram ha scritto: felice di essere tornato.

Il fuoriclasse 32enne originario di Briarwood, quartiere del Queens a New York, nella scorsa stagione è stato l’elemento in più di un roster che in molte occasioni è stato in affanno per le tante assenze legate agli infortuni.

Smith ha incantato nei palazzetti di tutta Italia ma non ha voluto valutare nessuna offerta e non ha preso in considerazione nessuna meta ulteriore perché si è affezionato a Nardò, ai tifosi neretini e al Salento e dunque si prepara, insieme ai suoi compagni, per vivere un nuovo appassionante campionato di serie A 2 di basket.

Dunque il Toro abbraccia il suo leader e diventa ancora più americano e si proietta con rinnovato entusiasmo alla nuova stagione, verso il terzo campionato consecutivo di serie A 2, e attende la risposta dei tifosi che sicuramente sarà calorosa. Si ricomincia e immaginiamo che come sottofondo ci sia la canzone del grande Renato Carosone: “Tu vuò fà l’americano”… perché ricominciare è sempre una gioia unica.

Lunedì 28 agosto partirà la campagna abbonamenti e sarà possibile acquistarli fino al 23 settembre.