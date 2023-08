Il futuro dell’agricoltura al Salento Bio Days

SPECCHIA – L’affascinante mondo del biologico in una tre giorni dedicata all’agricoltura e alla promozione ed esaltazione dei prodotti sostenibili e a km 0. Il borgo di Specchia cinge in un abbraccio il “Salento Bio Days”. Una festa vera e propria, con musica e food track, dove è possibile acquistare prodotti tipici, provenienti da aziende locali.

Un evento dedicato alla valorizzazione del territorio e dei prodotti agricoli made in Salento. Tra le prelibatezze: panini, frise, gelati ma anche cocktails “innovativi”, tra cui quello con all’interno il succo di fico d’india.

All’interno di questo progetto è stato dedicato uno spazio anche ai professionisti del settore. Il centralissimo chiostro del Castello Risolo ha infatti accolto un workshop dal titolo “Prospettive dell’agricoltura salentina: biologico e filiere innovative”, dove il professore Pierpaolo Miglietta, il responsabile ICEA Matteo Manna e la sindaca Annalaura Remigi hanno dialogato con l’agronomo Salvatore Rolli, sul futuro dell’agricoltura nel nostro territorio.