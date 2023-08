È nato un Taranto a trazione anteriore: con Kanoute diverse soluzioni

TARANTO – Il Taranto adesso è una squadra multiforme, l’avevamo già definita camaleontica, ma adesso con l’arrivo di Mamadou Kanoute, Ezio Capuano non solo può giocare con il 3-5-2 e il 3-4-1-2 ma può anche variare col 3-4-3.

Questo perché Kanoute, che vanta anche esperienza in serie A e in serie B, ha giocato nella sua lunga esperienza, in tutte le posizioni d’attacco, ha fatto l’ala destra, l’ala sinistra, l’attaccante centrale ed anche il trequartista.

Dunque possiamo immaginare un 3-4-1-2 con Bifulco, apparso tra i più in forma in tutte le amichevoli giocate, dietro le punte Cianci – Kanoute, oppure un 3-4-3 con Cianci centrale ed ai suoi lati Bifulco a destra e Kanoute a sinistra. Nel classico 3-5-2 invece la scelta potrebbe ricadere sulla coppia Cianci-Bifulco o Cianci-Kanoute con Bifulco che potrebbe fare anche l’esterno di centrocampo con il compito di svariare sulla trequarti in fase propositiva.

Inoltre Capuano ha anche i giovani Samele e La Monica che a questo punto potrebbe anche partire.

Anche Kanoute ha firmato un biennale. Il Taranto guarda oltre, in serie C in molti casi puntano sui contratti annuali.

Ovviamente adesso è tempo di cedere gli elementi in esubero perché non rientrano più nel progetto tecnico e sono i calciatori Semprini, Guida e Infantino. Non ci sono molte offerte e dunque si potrebbe anche ragionare su una rescissione consensuale ma ovviamente con incentivo cercando di risparmiare qualcosa sui contratti.

Bisogna alleggerire le casse societarie poiché è stato fatto un mercato importante.

Successivamente bisognerà stare attenti alla questione minutaggio under per rimpolpare quelle casse che adesso bisogna alleggerire.