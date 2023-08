D’Aversa: “A Firenze con entusiasmo e senza presunzione”

LECCE – Per la partita contro la Fiorentina il tecnico del Lecce D’Aversa ha convocato 27 calciatori. Non fa parte del gruppo l’ultimo arrivato Faticanti e Listkowski. Ci sono, invece, Venuti (dopo l’infortunio alla spalla durante l’amichevole contro il Cittadella), Helgason e Voelkerling, i quali potrebbero cambiare maglia. Intanto sono a disposizione di D’Aversa.

“La sfida contro la Lazio ci deve portare entusiasmo, non dobbiamo essere però presuntuosi”.

La Fiorentina, nonostante la sconfitta di giovedì scorso in Europa, ha una squadra ben rodata, “giocano inisieme da tempo – ha aggiunto D’Aversa -, è molto tecnica. Sicuramente vedremo la squadra che ha vinto contro il Genoa e non quella che ha giocato in Austria”.

L’allenatore giallorosso dopo l’allenamento di rifinitura al Via del Mare non ha ancora scelto l’undici di partenza. “Anche sulle palle inattive ho fatto ruotare tutti, non ho ancora scelto nessuno: è l’unico modo per rispettare i ragazzi. Contro la Lazio ha fatto bene chi ha giocato, chi è subentrato, ma pure coloro che non sono scesi in campo perché durante la settimana si sono impegnati per darmi dei segnali”.

Banda comunque ha recuperato e la squadra dovrebbe essere quella di domenica scorsa forse con l’eccezione Gallo che tornerà a giocare dal primo minunto. “A parte un allenamento, Banda si è allenato regolarmente. Mentre Venuti l’ho convocato, però bisogna capire quando è il momento di buttarlo di nuovo dentro.

L’attaccante Ksrtovic, anche lui convocato, ha partecipato all’allenamento di rifinitura. “Nei giorni scorsi ha lavorato da solo con un preparatore. Il suo minutaggio lo valuteremo, ora gli parlerò per fargli capire alcune situazioni”.

Dalla prossima settimana avrà gli ultimi arrivi dal mercato: Faticanti e Oudin. “Oudin lo conoscete meglio di me: posso solo dire che è un giocatore molto tecnico e la zona in cui può esprimersi al meglio è la trequarti”.