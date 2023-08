Sul fondo del mare trova orologio da 20mila euro e lo riconsegna

LEUCA – Ha trovato un orologio del valore di circa 20 mila euro sul fondo del mare e dopo aver sentito che un turista stava cercando il prezioso oggetto l’ha subito portato al legittimo proprietario. È accaduto giovedì a Leuca, dove un 52enne di Maglie, mentre stava facendo un’immersione, ha notato sul fondale un luccichio, dopo aver recuperato l’oggetto è riemerso e si è accorto che era un particolare orologio. L’uomo si è attivato per cercare di capire a chi potesse appartenere e nelle ore successive, nel lido dov’era in vacanza, ha sentito il bagnino parlare con un turista di Molfetta che era alla ricerca del prezioso. Così ha subito portato all’uomo l’orologio, che l’ha riconosciuto e con le lacrime agli occhi ha ringraziato il 52enne, spiegando che oltre al valore economico per lui aveva anche un grandissimo valore affettito.