GALATONE – Una meticcia di circa 2 anni era stata gettata in un pozzo agonizzante, ma grazie alla segnalazione da parte di un cittadino e del suo cane è stata tratta in salvo. È accaduto in una contrada di Galatone. L’uomo si è recato in campagna per raggiungere un’abitazione di sua proprietà, quando ha sentito dei guaiti. Dopo alcune ricerche, grazie anche al fiuto del suo amico a quattro zampe, ha identificato il posto esatto dove si trovava la cagnolina, abbandonata e sofferente, subito ha allertato la polizia locale.

Sul posto oltre agli agenti, sono giunti anche il proprietario del fondo (del tutto estraneo al fatto), la Presidente dell’Associazione Randagino e l’Assessore comunale con delega alla Tutela degli Animali. La meticcia è stata quindi recuperata e affidata alle cure di un veterinario. Il comando della Polizia locale ha informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria, ora la Procura sta indagando per risalire al responsabile dell’atto di maltrattamento e abbandono. Il pozzo dove è stata ritrovata era in origine chiuso e posto in sicurezza con un lucchetto che è stato evidentemente forzato, per aprirlo, e gettarvi dentro, volontariamente, l’animale.