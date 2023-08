Brindisi, per l’attacco arriva anche Lombardi in prestito dall’Ancona

BRINDISI – Il Brindisi ha comunicato di aver tesserato anche Luca Lombardi, attaccante classe 2002, che ha firmato fino a giugno 2024. Arriva in prestito dall’Ancona dove nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze in Lega Pro Lombardi è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, Lombardi ha vestito in carriera le maglie di Imolese e Ancona.